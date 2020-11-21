Euro
9.04
Dolar
7.62
BIST 100
1,323.95
Altın
1,873.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suudi Arabistan'daki G-20 Liderler Zirvesi Kral Selman'ın açılış konuşmasıyla başladı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in dönem başkanlığını yaptığı G-20 Liderler Zirvesi başkent Riyad'da başladı.

Mohammad Farid Mahmoud Abdullah,Gülşen Topçu   | 21.11.2020
Suudi Arabistan'daki G-20 Liderler Zirvesi Kral Selman'ın açılış konuşmasıyla başladı

Riyad

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in dönem başkanlığını yaptığı G-20 Liderler Zirvesi başkent Riyad'da başladı.

Çevrim içi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin açılışında konuşan Kral Selman, 2020'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle istisnai bir yıl olduğunu ve ülke ekonomilerinin hala bunun sıkıntısını çektiğini söyledi.

Uluslararası iş birliği kanalıyla bu krizi aşmaya çalıştıklarını belirten Kral Selman, ileride yaşanacak salgınlara daha iyi hazırlanmak ve dünya ekonomisini desteklemek gerektiğini ifade etti.

Kral Selman, gençlerin toplumda ve iş piyasasında daha fazla yer alabilmesi için iş imkanları oluşturmak gerektiğine değindi.

G-20 Zirvesi, küresel ekonominin en önemli organizasyonu olarak kabul ediliyor.

İki gün sürecek zirvede, ana gündem maddesini oluşturan Kovid-19 salgınının yanı sıra küresel ekonomi ve piyasaların iyileştirilmesi ile uluslararası ticaretin güçlendirilmesi konularının ele alınması planlanıyor.

Zirvede ayrıca sürdürülebilir ve dengeli kalkınmayı sağlamak için etkili politikaların geliştirilmesi ile dünya halkları arasında yaşam standardını iyileştirmek ve refahı yükseltmek için gerçek istihdam sağlanması hedefleniyor.

Suudi Arabistan'ın başkanlığında çevrim içi yapılan G-20 Zirvesi'ne Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu katılıyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini geçti
Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı İnönü Üniversitesinde gönüllülere uygulanmaya başlandı
Bakan Koca uyardı: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı, çıkmayın
Hidayet Türkoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
İran'da son 24 saatte 431 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Suudi Arabistan'daki G-20 Liderler Zirvesi Kral Selman'ın açılış konuşmasıyla başladı

Suudi Arabistan'daki G-20 Liderler Zirvesi Kral Selman'ın açılış konuşmasıyla başladı

G20 ülkelerinin politikaları iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz

BM'den G20'ye 'küresel aşı' için gereken 28 milyar dolarlık açığı kapatma çağrısı

G20 ülkeleri fosil yakıt teşviklerini sonlandırma taahhüdünde sınıfta kaldı

G20 ülkeleri fosil yakıt teşviklerini sonlandırma taahhüdünde sınıfta kaldı

HRW'den Suudi Arabistan'a 'Kaşıkçı cinayetini uluslararası bir kuruluşun soruşturması' çağrısı

HRW'den Suudi Arabistan'a 'Kaşıkçı cinayetini uluslararası bir kuruluşun soruşturması' çağrısı