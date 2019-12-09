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Dünya

Suudi Arabistan'da bekar erkeklerin restoranlara farklı kapıdan giriş zorunluluğu kaldırıldı

Suudi Arabistan yönetimi, ülkedeki sosyal açılım programı kapsamında, restoranların bekar müşteriler için ayrı bir giriş bulundurma zorunluluğunu kaldırdı.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Çağrı Koşak   | 09.12.2019
Suudi Arabistan'da bekar erkeklerin restoranlara farklı kapıdan giriş zorunluluğu kaldırıldı

Riyad

Belediye ve Köy İşleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'daki restoranların uyması gereken kurallardaki değişikliklere yer verildi. 

Açıklamada, "Restoranlarda bekar erkekler ile aileler ve kadınların ayrı girişi kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan'ın sosyal açılım programı

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kamu Yatırım Fonu'nun 24 Ekim 2017'de Riyad'da düzenlediği ve yaklaşık 60 ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı Gelecek Yatırımlar Girişimi toplantısında, ülkesini "ılımlı İslam"a döndürme sözü vermişti.

Daha önce birçok alanda kısıtlanan kadınlara araba kullanma, veli izni aranmaksızın şirket kurabilme, Adalet Bakanlığında çalışabilme, spor müsabakaları için stadyuma gidebilme gibi haklar verilmişti.

Bu program kapsamında ayrıca ülkede sinema salonları açılmış, opera gösterisi ve caz festivali düzenlenmişti.

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