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Dünya

Suudi Arabistan'da 18 ay gözaltında tutulan akademisyen serbest bırakıldı

Suudi Arabistan makamları, Suudi yazar ve akademisyen Sanhat el-Utaybi'yi yaklaşık 18 aylık gözaltı sürecinin ardından şartlı serbest bıraktı.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Afra Aksoy   | 15.04.2019
Suudi Arabistan'da 18 ay gözaltında tutulan akademisyen serbest bırakıldı

Riyad

Suudi Arabistan makamları, Suudi yazar ve akademisyen Sanhat el-Utaybi'yi yaklaşık 18 aylık gözaltı sürecinin ardından şartlı serbest bıraktı.

Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suudi yetkililer 1,5 yıldan uzun süredir yasal sebep olmaksızın keyfi şekilde gözaltına tuttukları Utaybi'yi şartlı serbest bıraktı." ifadesi kullanıldı.

Kral Suud Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümünde görev yapan Utaybi, 25 Eylül 2017'de evinde gözaltına alınmıştı.

Utaybi'nin ekonomik danışmanlık, mesleki gelişim gibi alanlarda onlarca makalesi bulunuyor.

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