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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi. Olay yerinden yayındayız. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlar Bilkent Şehir Hastanesi'ne getiriliyor. TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve ABD Dışişleri Bakanı Orta Doğu'daki durumu görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi ve Lübnan'daki durumu ele aldı.

İbrahim Khazen, Muhammed Emin Canik  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve ABD Dışişleri Bakanı Orta Doğu'daki durumu görüştü

Riyad

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Veliaht Prens bin Selman, ülkesine ziyaret eden ABD Dışişleri Bakan Blinken ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Bin Selman ve Blinken, ikili ilişkilerin ve ortak işbirliği konularının yanı sıra başta Gazze Şeridi ve Lübnan'daki durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Gazze ve Lübnan'daki saldırıların durdurulması, bu saldırıların güvenlik ve insani yansımalarıyla mücadele edilmesi için gösterilen çabaları görüştü.

Blinken, Bin Selman'dan önce Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüşmüştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 11. kez Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'a gelmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 792 Filistinli öldü, 100 bin 412 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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