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Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ali Kemal Akan   | 06.02.2023
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

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