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Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın Rusya'yı Suriye'ye müdahaleye çağırdığı iddia edildi

ABD'de, "Rusya'yı Suriye iç savaşına müdahale etmeye teşvik ettiği" gerekçesiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a dava açıldı.

Dildar Baykan   | 17.08.2020
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın Rusya'yı Suriye'ye müdahaleye çağırdığı iddia edildi

Washington DC

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistanlı eski İçişleri Bakanlığı istihbarat yetkilisi Saad el-Cebri, ABD'nin başkenti Washington DC'de Veliaht Prens Muhammed bin Selman aleyhine dava açtı. 

El-Cibri, dava dosyasında, dönemin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan ile Temmuz ve Ağustos 2015'te görüştüğünü belirterek, "Brennan, Bin Selman'ın Rusya'yı Suriye iç savaşına müdahaleye teşvik ettiğinden endişeli olduğunu dile getirdi, o dönem Rusya, Suriye iç savaşında bir taraf değildi." ifadesini kullandı.

Muhammed bin Selman'ın, Brennan'ın bu endişelerini öfkeyle karşıladığını vurgulayan El-Cibri, Brennan ile yaptığı görüşmelerin ardından kendisinin işinden olduğunun ve ülkesini terk ederek Kanada'ya sığınmak zorunda kaldığının altını çizdi.

El-Cibri dava dosyasında, Veliaht Prens'in, "tam da Beşşar Esed rejiminin düşmeye yaklaştığı bir dönemde Rusya'yı Suriye'ye müdahaleye davet ettiğini" kaydetti.

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