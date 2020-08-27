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Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın hedefindeki eski istihbaratçının oğlundan 'şantaj' iddiası

Veliaht Prens Bin Selman'ı kendisini öldürtmeye çalışmakla suçlayan eski Suudi istihbarat yetkilisi Saad el-Cebri'nin oğlu Halid el-Cebri, güvenlik güçlerinin babasına şantaj yapmak için damadını gözaltına aldığını öne sürdü.

Mennatallah H. H. M. Said A.,Ali Semerci   | 27.08.2020
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın hedefindeki eski istihbaratçının oğlundan 'şantaj' iddiası

İstanbul

Suudi Arabistanlı eski İçişleri Bakanlığı istihbarat yetkilisi Saad el-Cebri'nin oğlu Halid el-Cebri, ülkesinin yöneticilerini, damadı Salim el-Muzeyni'yi Devlet Güvenlik Ofisi'nde ifade vermeye çağırdıktan sonra gözaltına almakla suçladı.

Cebri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bizi korkutmak için yeni bir aile üyesi daha ortadan kayboldu." ifadesini kullandı.

Güvenlik güçlerinin, babasına şantaj yapmak için damadını hiçbir suçlama olmadan gözaltına aldığını kaydeden Cebri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) damadını 2017'de Suudi Arabistan'a teslim ettiğini ve Ocak 2018'de serbest bırakıldığını hatırlattı.

Cebri, Suudi Arabistan yönetiminin damadının tüm mal varlığına el koyduğunu, yurt dışına çıkışını yasakladığını, eşinin ve çocuklarının ise Kanada'da ikamet ettiğini aktardı.

Cebri, 8 Ağustos'ta Amerikan CNN televizyon kanalına verdiği röportajda, babasının Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman aleyhinde ABD federal mahkemesinde dava açtığını söylemişti.

Cebri, ailesinin hukuk dışı bir terör kampanyasına maruz kaldığını, iki kardeşinin (Ömer ve Sare) halen Suudi Arabistan'da rehine olarak alıkonulduğunu, iki hafta önce kendisinin de babasınınkine benzer bir tehdit aldığını ve hayatına kastedildiğini, Kanada ve Amerikan istihbaratlarının konuyu iyi bildiklerini aktarmıştı.

Saad el-Cebri'nin ifadeleri

Baba Saad el-Cebri açtığı davada, Bin Selman ile anlaşmazlık yaşamasının ardından geçen süreçte Cemal Kaşıkçı cinayetinden birkaç gün sonra aynı cinayette görev alanların olduğu bir suikast timinin kendisini öldürmek için Kanada'ya gönderildiğine dikkati çekmişti.

Bin Selman'ı ülkeden kaçtıktan bir yıl sonra kendisini öldürmek için bir suikast timi göndermekle suçlayan Cebri, kendisinin ülkeye dönmesi için Bin Selman'ın defalarca verdiği uğraşlara olumlu cevap vermediğini vurgulamıştı.

Suudi Arabistan'a geri dönmesi için Muhammed bin Selman'ın tehditlerini tırmandırdığını söyleyen Cebri, kendisine ülkeye geri dönmesi için de tüm araçları kullanacağını söylediğini ve zarar verecek icraatlar yapmakla tehdit ettiğini kaydetmişti.

Cebri, 2017 yılında kaçmak zorunda kaldığı Kanada'da Muhammed bin Selman'ın baskılarına karşı direnmeye çalışıyor.

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