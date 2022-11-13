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Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Macron ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Mahmut Geldi   | 13.11.2022
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Macron ile bölgesel gelişmeleri görüştü

İstanbul

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bin Selman ile Macron, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkilinin, stratejik ortaklık çerçevesinde ilişkileri güçlendirme olanaklarını görüştüğü aktarılan haberde, "Görüşmede aynı zamanda bölgesel ve uluslararası öne çıkan son gelişmeler ile güvenlik ve istikrara yönelik çabalar ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

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