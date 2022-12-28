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Dünya

Suudi Arabistan ve Rusya dışişleri bakanları, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hamdi Yıldız   | 28.12.2022
Suudi Arabistan ve Rusya dışişleri bakanları, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

İstanbul

Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, Bin Ferhan-Lavrov görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra ikili ilişkileri geliştirme yolları ele alındı.

İki bakan, Ukrayna'daki krize ilişkin son gelişmeleri de konuştu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, krize siyasi çözüm bulunması yönündeki uluslararası çabaları desteklediklerini belirtti.

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