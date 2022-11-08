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Dünya

Suudi Arabistan: Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşüyoruz

Suudi Arabistan, Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Ekrem Biçeroğlu   | 08.11.2022
Suudi Arabistan: Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşüyoruz

İstanbul

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Türkiye ile yatırımların teşviki konusunun Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu toplantısında gündem maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.

Haberde, Suudi Arabistan yönetimi ile Türkiye hükümeti arasında doğrudan yatırım teşviki alanında iş birliği için bir mutabakat muhtırası taslağı hakkında Türk tarafı ile görüşüldüğü ifade edildi.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

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