Suudi Arabistan Suriye'nin en büyük petrol sahasındaki uzmanlarını koruyacak
YPG/PKK işgalindeki Ömer sahasında çalışan Suudi uzmanların güvenliğini sağlayacak askerlerin ardından, sondaj malzemeleri taşıyan tırlar da yerleşkeye girdi.
Ankara
Onlarca Suudi Arabistan askeri, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Ömer petrol sahasına geldi. Suudi uzmanları koruyacak askerlerin ardından sondaj malzemeleri taşıyan yaklaşık 30 tır da ülkedeki en büyük petrol sahasına girdi.
Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin en büyük petrol sahası Ömer'e dün üniformalı onlarca Suudi Arabistan askeri ulaştı.
Askerler, geçen hafta söz konusu sahaya gelen ve sonradan Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco çalışanları oldukları anlaşılan mühendis ve teknisyenleri korumakla görevlendirildi.
Suudi askerler, saha içerisinde bulunan "Yeşil Köy" adlı konutlara yerleşti.
Askerlerin bölgeye ulaşmasının ardından, Irak sınırından giren ve sondaj malzemeleri taşıyan 30'a yakın tır da sahaya ulaştı.
Ömer sahasına 13 Aralık Cuma akşamı verimlilik analizi yapmak ve yerel çalışanlara eğitim vermek için ABD güçlerinin refakatinde, Mısırlı ve Suudi Arabistanlı toplam 15 uzman gelmişti.
Terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen Ömer sahasında, iç savaştan önce günlük 75 bin varil civarı petrol çıkarılıyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.