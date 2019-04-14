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Dünya, Sudan

Suudi Arabistan Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'ni destekliyor

Suudi Arabistan, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin ilan etmiş olduğu adımları desteklediğini ve Sudan halkının yanında yer aldığını bildirdi.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Hamdi Yıldız   | 14.04.2019
Suudi Arabistan Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'ni destekliyor

Riyad

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansının (SPA) haberinde, "Suudi Arabistan Krallığı, Askeri Geçiş Konseyi'nin ilan etmiş olduğu adımları desteklediğini ve Sudan halkının yanında yer aldığını duyurmaktadır." ifadeleri yer aldı. 

Haberde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Sudan'a ilaç, petrol ürünleri ve buğday içeren yardım paketi sunulması talimatı verdiği de belirtildi.

Öte yandan dün akşam Askeri Geçiş Konseyi, kararname yayımlayarak, 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurdu. Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6, emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başladı.

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