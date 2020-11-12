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Dünya

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu: Kızıldeniz'in güneyinde patlayıcı yüklü iki bot batırıldı

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, İran'ın desteklediği Husiler tarafından yollanan uzaktan kumandalı patlayıcı yüklü iki botun Kızıldeniz'in güneyinde batırıldığını açıkladı.

Hamdi Yıldız   | 12.11.2020
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu: Kızıldeniz'in güneyinde patlayıcı yüklü iki bot batırıldı

Riyad

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Husi milisler Kızıldeniz'in güneyinde terör eylemi girişiminde bulundu. 

Arap koalisyonu, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinden Husiler tarafından terör saldırısı amacıyla gönderilen uzaktan kumandalı patlayıcı yüklü iki botun batırıldığını bildirdi.


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