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Dünya

Suudi Arabistan Kralı Selman'dan İzmir'deki depremzedelere yardım talimatı

Suudi Arabistan, İzmir'deki depremzedelere yardım göndermeyi planladıklarını açıkladı.

Abdelrahman Fathy Ramadan Mohamed,Safiye Karabacak   | 06.11.2020
Suudi Arabistan Kralı Selman'dan İzmir'deki depremzedelere yardım talimatı

İstanbul

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Ege Denizi’nde meydana gelen deprem nedeniyle mağdur olanlar için acilen tıbbi, insani ve barınak yardımı gönderilmesi için Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi'ne talimat verdi. 

Haberde, bu yardımın Kral Selman'ın dost Türk halkının yanında yer alma isteğinden kaynaklandığı belirtildi.

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