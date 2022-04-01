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Dünya, Ramazan 2022

Suudi Arabistan, Katar, BAE ve Filistin, Ramazan ayına yarın giriyor

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Filistin Ramazan ayının yarın (Cumartesi) başlayacağını duyurdu. Umman ise Ramazan ayının pazar günü başlayacağını duyurdu.

Mehmet Nuri Uçar   | 01.04.2022
Suudi Arabistan, Katar, BAE ve Filistin, Ramazan ayına yarın giriyor

İstanbul

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayı hilalinin görüldüğü, cumartesi gününün ülkede Ramazan ayının ilk günü olacağı belirtildi.

Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı ile BAE Soruşturma Komitesi tarafından yapılan iki ayrı resmi açıklamaya göre de hilalin görüldüğü ve Ramazan ayının Cumartesi günü (yarın) başlayacağı duyuruldu.

Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed el-Hüseyin de yaptığı açıklamada hilalin görüldüğünü ve Ramazan ayının yarın idrak edileceğini kaydetti.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre ise, hilalin görülmemesi nedeniyle ülkede Ramazan ayına pazar günü girileceği belirtildi.

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