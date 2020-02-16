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Dünya

'Suudi Arabistan-İsrail ilişkilerinde normalleşme Filistin ile barış anlaşmasına bağlı'

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan, ülkesi ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, Filistinlilerle barış anlaşmasının imzalanmasına bağlı olduğunu söyledi.

Mehmet Nuri Uçar   | 16.02.2020
'Suudi Arabistan-İsrail ilişkilerinde normalleşme Filistin ile barış anlaşmasına bağlı'

Kudüs

56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için Almanya'da bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail merkezli Maariv Gazetesi muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ferhan, "yakın zamanda Suudi Arabistan-İsrail ilişkilerinde bir gelişmeye tanık olunup olunmayacağı" yönündeki soruya, "İsrail ile normalleşme Filistin koşullarına uygun barış anlaşmasının imzalanmasına bağlı." cevabını verdi.

Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, önceki gün, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planında olumlu unsurlar bulunduğunu ve müzakerelerin temeli olabileceğini söylemişti.

Filistinli gruplar, Cubeyr'in açıklamasına tepki göstermişti.

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