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Dünya

Suudi Arabistan, İranlı bilim adamı Fahrizade suikastıyla ilgili suçlamaları reddetti

Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastı konusunda İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in yönelttiği suçlamaları reddetti.

Said İbicioğlu   | 01.12.2020
Suudi Arabistan, İranlı bilim adamı Fahrizade suikastıyla ilgili suçlamaları reddetti

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Zarif'in, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretlerin, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelerin İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastıyla açığa çıkan bir komplo çerçevesinde olduğunu ileri sürmesine sosyal medya hesabından cevap verdi.

Suudi Bakan, "Görünüşe göre umutsuzluk, Zarif'i her türlü suçu Suudi Arabistan'a yüklemeye, İran'da olanların sebebi olmakla suçlamaya sevk etti." ifadelerini kullandı.

Cubeyr ayrıca paylaşımında "Suikastları hiçbir şekilde onaylamıyoruz ve bu Suudi Arabistan'ın izlediği bir siyaset değildir." ifadelerine yer verdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Instagram hesabından grafiklerle yayımladığı mesajında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretlerin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelerin Fahrizade suikastıyla açığa çıkan bir komplo çerçevesinde olduğunu iddia etmişti.

Zarif, Fahrizade suikastıyla eş zamanlı yürütülen psikolojik savaş ve karşı istihbarat kampanyasının da Netanyahu, Pompeo ve Bin Selman'ın gerginliği yükseltme hedeflerine hizmet ettiğini öne sürmüştü.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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