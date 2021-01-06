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Dünya

Suudi Arabistan günlük petrol üretiminde 1 milyon varillik ek kesinti uygulayacak

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Selman, OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ekonomisini korumak için şubat ve martta gönüllü olarak günlük 1 milyon varillik ek petrol üretim kesintisi uygulayacaklarını duyurdu.

Aşkın Kıyağan,Firdevs Yüksel   | 06.01.2021
Suudi Arabistan günlük petrol üretiminde 1 milyon varillik ek kesinti uygulayacak

Viyana

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının video konferans yöntemiyle bir araya geldiği 13. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamada, Rusya ve Kazakistan'ın gelecek iki ay süresince petrol üretimlerini artıracağı bildirildi.

Açıklamada, Rusya'nın üretimini şubatta günlük 65 bin, Kazakistan'ın ise 10 bin varil artıracağı, ülkelerin mart ayında da aynı miktarda üretim artışı yapacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ise düzenlenen basın toplantısında, enerji piyasalarının desteklenmesinin önemine işaret etti.

Selman, OPEC+ ülkelerinin ekonomilerini desteklemek amacıyla Suudi Arabistan'ın şubat ve mart aylarında gönüllü olarak petrol üretiminde günlük 1 milyon varillik ek kesintiye gideceklerini açıkladı.

Buna göre, Suudi Arabistan'ın açıkladığı ek kesintiyle OPEC+ grubunun günlük üretim kesinti miktarları, şubatta 8 milyon 125 bin varil, martta ise 8 milyon 50 bin varil olacak.

Brent petrolün varili 10 ayın en yüksek seviyesini gördü

OPEC+ grubunun nisan ayından itibaren uygulanacak üretim kesintisini görüşeceği toplantı ise 4 Mart'ta düzenlenecek.

OPEC+ toplantısı sonrasında Brent türü ham petrolün varil fiyatı, saat 21.15 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 5,30 artışla 53,80 dolara yükseldi. Bu rakam, son 10 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da aynı dakikalarda yüzde 5,24 artışla 50,12 dolardan alıcı buldu.

OPEC+ grubu, piyasa koşullarını değerlendirmek ve gelecek aya ilişkin üretim kesintisi miktarını görüşmek için dün video konferans yöntemiyle bir araya gelmiş ancak toplantıdan herhangi bir karar çıkmamıştı. Grup içerisinde bir uzlaşı sağlanamamasının ardından toplantı bugüne ertelenmişti.

Söz konusu toplantıda, grubun çoğunluğu mevcut üretim seviyelerinin şubatta da devam etmesi yönünde görüş bildirirken, Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler, üretim miktarının günlük 500 bin varil artırılmasını istemişti.

OPEC+ ülkelerinin günlük petrol üretimini artırma kararı 

OPEC+ üyesi ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının 3 Aralık 2020'de bir araya geldiği 12. Bakanlar Toplantısı'nda, bu yılın ocak ayı için toplam petrol üretim miktarının günlük 500 bin varil artırılmasına ve üretim kesintisinin günlük 7,2 milyon varil olarak sürdürülmesine karar verilmişti.

Grup ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde her ay düzenli olarak piyasa koşullarını değerlendirmek üzere toplanma ve bir sonraki ay için üretimi günlük 500 bin varili geçmeyecek şekilde artırabilme yönünde karar almıştı.

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