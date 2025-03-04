Suudi Arabistan: Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini reddediyoruz
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Filistinlilerin topraklarından zorla göç ettirilmesine karşı olduklarını vurgulayarak Gazze'de ateşkesin kalıcı olmasını sağlayacak uluslararası garantiler gerektiğini belirtti.
İstanbul
Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde konuşan Bin Ferhan, ülkesinin Filistin halkının haklarını desteklediğini ifade etti.
Bin Ferhan, "Filistin halkının haklarına zarar verilmesini, ister yerleşim politikalarıyla ister toprak ilhakıyla ya da zorla göç ettirme girişimleriyle olsun, kesinlikle reddediyoruz." dedi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, “Gazze'de ateşkesin sürdürülebilirliğini sağlamak için uluslararası garantiler oluşturulmasının gerekliliğini vurguluyoruz. Gazze'nin yeniden inşası, halkının kendi topraklarında kalmasıyla birlikte gerçekleştirilmelidir.” ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.