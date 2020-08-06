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Dünya

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan Kıbrıs Rum kesimine ziyaret

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin Kıbrıs Rum kesiminin egemenliğine desteğini ifade ederek, "Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden çok endişe duyuyoruz" şeklinde açıklama yaptı

Muhammet İkbal Arslan   | 06.08.2020
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan Kıbrıs Rum kesimine ziyaret

Lefkoşa

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ziyaret gerçekleştirdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Bakan Ferhan, GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Ferhan, ülkesinin Kıbrıs Rum kesiminin egemenliğine desteğini ifade ederek, "Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden çok endişe duyuyoruz." dedi.

Faysal bin Ferhan, tüm ülkelere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin anlaşmazlıkların çözümü ve uluslararası hukuka ilişkin kararlarına uyma çağrısında bulundu.

Ferhan, anlaşmazlıkların diyalogla çözülmesi gerektiğini de söyledi.

Rum Bakan Christodoulides ise yaptığı açıklamada, "Ziyaret, salgından çatışmaya ve saldırganlığa kadar tüm dünyanın benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğu kritik bir dönemde gerçekleşti." diye konuştu.

Christodoulides, yapılan istişarelerde, iki ülke arasındaki iş birliğine yönelik konuları tartışma ve çeşitli alanlarda daha somut bir şekilde geliştirmenin yollarına odaklandıklarını kaydederek, Faysal bin Ferhan'ı, Rum yönetiminin sözde münhasır ekonomik bölgesindeki gelişmeler ve Türkiye'nin bu bölgedeki faaliyetleri konusunda da bilgilendirdiğini belirtti.

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