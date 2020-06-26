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Dünya

Suudi Arabistan’da yönetim ve taht entrikaları

Suudi Arabistan yönetimi, Cemal Kaşıkçı cinayetinin getirdiği prestij kaybının yanı sıra petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri gibi pek çok sorunla karşı karşıya.

Tuğçenur Akgün   | 26.06.2020
Suudi Arabistan’da yönetim ve taht entrikaları

İstanbul

Son zamanlarda Kraliyet ailesinin bazı üyelerine yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonları ve tutuklamalar da ülkede yönetici elitin boğuştuğu başka problemlerin de var olduğu iddialarını güçlendiriyor.  

Özellikle Muhammed bin Selman veliaht olduktan sonra hanedan içerisindeki rakiplerine yönelik gerçekleştirdiği iddia edilen tasfiye operasyonlarının ardından ülkede yönetim ve veraset sisteminin nasıl işlediği bir kez daha merak konusu oldu.  

Suudi Kraliyet ailesinde yaklaşık 15 bin prens olduğu tahmin ediliyor. 2017’de Riyad’da ünlü Ritz Carlton otelde çok sayıda prens ve iş adamı alıkonulmuştu. Mart başında ise yeni tutuklama haberleri geldi. Bu kez hedefte Kral Selman’ın 78 yaşındaki kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz ve kuzeni Muhammed bin Nayef’in olduğu iddia ediliyor.   

Peki Suudi Arabistan nasıl yönetiliyor? Yönetimde ulema ve aşiretlerin rolü ne? Ülkede veliaht tayini nasıl yapılıyor? Tutuklama operasyonlarının perde arkasında neler var? Anadolu Ajansı bu konuları masaya yatırdı. 

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