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Dünya

Suudi Arabistan: Cidde'deki petrol deposu yangınının sebebi roketli terör saldırısı

Suudi Arabistan yönetiminden bir yetkili, Cidde kentinin kuzeyindeki yakıt deposuna yapılan saldırının roketli terör saldırısı olduğunu bildirdi.

Hamdi Yıldız   | 24.11.2020
Suudi Arabistan: Cidde'deki petrol deposu yangınının sebebi roketli terör saldırısı

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da adının açıklanmasını istemeyen hükümet yetkilisi, pazartesi sabaha karşı yerel saatle 03.50'de Cidde'nin kuzeyindeki petrol dağıtım istasyonunda yakıt deposunda yangın çıktığı belirtildi. 

Olayın roketli bir terör saldırısından kaynaklandığı bilgisini paylaşan yetkili, saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadığını kaydetti.

Yetkili, bu şekilde hayati önemdeki kurumlara yönelik terör saldırılarının dünya ekonomisi ve enerji tedariki ile istikrarını hedef aldığını vurguladı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni kullanıma soktukları Kudüs 2 füzesiyle Cidde'deki Aramco şirketine ait bir dağıtım istasyonunu hedef aldıklarını belirtmişti.

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