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Dünya

Suudi Arabistan, BAE seferleri için İsrail uçaklarına hava sahasını açtı

Aralarında diplomatik ilişki bulunmamasına rağmen Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) seferlerinde İsrail uçaklarının hava sahasını kullanmasına izin verdiği bildirildi.

Mustafa Deveci   | 01.12.2020
Suudi Arabistan, BAE seferleri için İsrail uçaklarına hava sahasını açtı

Kudüs

İsrail'in I24news kanalında yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin, Suudi Arabistan'ın İsrail uçaklarına hava sahasını kullanmasına izin vermesi için Washington'dan girişimde bulunmasını istediği belirtildi. 

Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in devreye girdiği ve Suudi Arabistan'ın İsrail uçaklarının BAE seferlerinde hava sahasını kullanmasına izin verdiği ifade edildi.

Böylece İsrailli firmaların bu aydan itibaren başlayacakları BAE uçuşlarındaki rotası yarıdan fazla kısalmış oldu.

Söz konusu iznin sadece BAE için geçerli olduğu ve İsrailli firmaların diğer ülkelere yapacağı uçak seferlerinde Suudi Arabistan hava sahasını kullanmasına izin verilmeyeceği dile getirildi.

İsrail ile BAE arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından Tel Aviv'den bir heyet 31 Ağustos'ta Abu Dabi'ye gitmişti.

Kushner'in öncülük ettiği bazı ABD'li yetkiler İsrail heyetiyle birlikte aynı uçakla Tel Aviv'den Abu Dabi'ye hareket etmiş, söz konusu uçak, Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak BAE'ye ulaşmıştı.

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