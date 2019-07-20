Euro
6.34
Dolar
5.65
BIST 100
101,849.20
Altın
1,424.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suudi Arabistan, alıkoyduğu İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı

Cidde Limanı'nda, 30 Nisan'dan bu yana alıkonulan İran bandıralı "Happiness 1" adlı petrol tankerinin, ülkesine doğru yol aldığı kaydedildi.

Ahmet Dursun   | 20.07.2019
Suudi Arabistan, alıkoyduğu İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı

Ankara

Suudi Arabistan'ın, yaklaşık 3 aydır Cidde Limanı'nda 26 kişilik mürettebatıyla alıkoyduğu İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi ajansı Mehr'in, ismini açıklamayan yetkililere dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan, 30 Nisan'dan bu yana Cidde Limanı'nda alıkoyduğu İran bandıralı "Happiness 1" adlı petrol tankerini serbest bıraktı.

Haberde, İran Ulusal Tanker Şirketi'ne ait tankerin mürettebatıyla birlikte İran'a doğru denize açıldığı ifade edildi.

Söz konusu tanker, 30 Nisan'da Kızıldeniz'de, Süveyş Kanalı'na doğru hareket halindeyken motoru arızalanmış ve onarılması için Suudi Arabistan tarafından Cidde Limanı'na çekilmişti. İran, Suudi Arabistan'a tankerin bakım masrafları için 10 milyon dolar ödemişti.

Suudi Arabistan'ın tankerin serbest bırakılması için İran'dan günlük 200 bin dolar talep ettiği ancak Tahran'ın bu meblağı ödemeyi reddettiğine ilişkin bilgiler İran medyasına yansımıştı.

Yaklaşık 3 aydır Suudi Arabistan tarafından alıkonulan tankerin, dün İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoymasının ardından serbest bırakılması dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında yeni arayışlar
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor

Benzer haberler

Suudi Arabistan, alıkoyduğu İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı

Suudi Arabistan, alıkoyduğu İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı

İran, İngiltere'ye ait tankere müdahale anının görüntülerini yayımladı

Jeremy Hunt ve Cevad Zarif alıkonulan gemileri görüştü

Twitter İran'a ait 3 ajansın hesabını askıya aldı

Twitter İran'a ait 3 ajansın hesabını askıya aldı
İngiltere'den petrol tankerini alıkoyan İran'a 'tehlikeli yol' mesajı

İngiltere'den petrol tankerini alıkoyan İran'a 'tehlikeli yol' mesajı

Suudi Arabistan, Amerikan kuvvetlerinin ülkeye girişini onayladı

Suudi Arabistan, Amerikan kuvvetlerinin ülkeye girişini onayladı