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Dünya

Suudi Arabistan 5 ülkede hac işlemlerini kolaylaştıracak Mekke Yolu projesini hayata geçirdi

Suudi Arabistan, Vizyon 2030 programlarından biri olan "Allah'ın Misafirlerine Hizmet Etme Programı" girişimleri kapsamında Pakistan, Malezya, Endonezya, Fas ve Bangladeş'te "Mekke Yolu" projesini başlattı.

Ekrem Biçeroğlu   | 04.06.2022
Suudi Arabistan 5 ülkede hac işlemlerini kolaylaştıracak Mekke Yolu projesini hayata geçirdi

İstanbul

İçişleri Bakanlığının Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'da yer alan açıklamasına göre, Mekke Yolu projesi, bu 5 ülkedeki hacıların ülkelerinden ayrılırken elektronik vize, pasaport ve sağlık işlemlerinden, Suudi Arabistan'a vardıklarında ulaşım, barınma ve bagaj işlemlerine kadar birçok kolaylaştırmayı içeriyor.

Açıklamada, Mekke Yolu projesinin Dışişleri, Hac ve Umre ile Sağlık Bakanlıklarının yanı sıra bir çok devlet kurumuyla iş birliği içinde yürütüldüğü belirtildi.

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Suudi Arabistan 5 ülkede hac işlemlerini kolaylaştıracak Mekke Yolu projesini hayata geçirdi