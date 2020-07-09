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Dünya

Suriye'ye 6 aylığına sadece bir sınır kapısından yardım önerisi BMGK'de reddedildi

Rusya'nın Suriye'ye uluslararası yardım mekanizmasını veto etmesinin ardından 6 aylığına sadece bir sınır kapısından yardım önerisi BMGK'de reddedildi.

Betül Yürük   | 09.07.2020
Suriye'ye 6 aylığına sadece bir sınır kapısından yardım önerisi BMGK'de reddedildi

New York

Rusya'nın Suriye'ye uluslararası yardım mekanizmasıveto etmesinin ardından 6 aylığına sadece bir sınır kapısından yardım önerisi BMGK'de reddedildi.

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