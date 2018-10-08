Grafik: AA/Ahmet Burak Özkan

ANKARA

Suriye'nin Ürdün sınırında yaklaşık 60 bin sivilin barındığı Rukban Kampı sakinleri, Beşşar Esed rejiminin insani yardımların girişine izin vermemesi nedeniyle Ürdün'e yardım çağrısı yaptı.

Çöl bölgesindeki zorlu yaşam şartları nedeniyle "ölüm kampı" olarak da adlandırılan Rukban Kampı'ndaki sivil yönetimden yapılan yazılı açıklamada, Esed rejiminin Ürdün sınırındaki kampa gıda ve tıbbi malzemelerin girişine halen izin vermediği bildirildi.

Açıklamada, "Rejim güçleri ve İranlı milisler kampa giden yolları kapattı, gıda ve insani yardımları taşıyan araçların kampa girişini de engelliyor." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası insani yardım kuruluşlarını kamptaki insani krize "sessiz kalmakla" suçlayan açıklamada, "Ürdün'den Rukban'deki halkımıza yardım etmesinin istiyoruz. Burada ağaç yapraklarından başka yiyecek bir şeyimiz yok. Allah'tan ve kardeş Ürdün'den başka sığınacak kimsemiz yok." denildi.

Rukban Kampı'ndaki insani kriz

Birleşmiş Milletler (BM), gündemindeki Rukban Kampı'ndaki insani krize sık sık dikkati çekiyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, 25 Eylül'deki açıklamasında, Esed rejiminin ocak ayından bu yana kampa yardım girişine izin vermediğini ve insani durumdan ciddi derecede endişe duyduklarını söylemişti.

Rukban Kampı, Suriye'nin Ürdün sınırındaki çöl bölgesinde yer alıyor. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı grupların kontrolündeki kamp, çöl ortasına kurulmuş derme çatma çadırlar ve çamurdan yapılmış barınaklardan ibaret.

Rejim güçlerinin kuşatmasındaki kampta, iç savaş nedeniyle Deyrizor, Humus'un doğusu, Humus çölü, Rakka ve Şam'ın bazı bölgelerinden kaçan siviller barınıyor.

Kamp sakinleri, 10 ay öncesine kadar Ürdün üzerinden BM yardımlarını alabildiklerini ancak sonrasında tamamen kaderlerine terk edildiklerini ifade ediyor.

Muhabir: Adham Kako, Mohamad Misto