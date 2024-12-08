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Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'a doğru çeşitli kentlerden yola çıkan halk, yoğun araç trafiğine neden oldu.-VTR-
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Dünya

Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi

Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Suriye'de çöken Baas rejimine ait bayrak indirildi.

Dmitri Chirciu  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi Fotoğraf:Sefa Karacan/AA

Moskova

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Suriye Büyükelçiliği binasındaki bayrak indirildi.

Büyükelçilikteki bayrak direğinin boş olduğu Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye’de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam’a 7 Aralık’ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat’ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.

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