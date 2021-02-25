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Dünya

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'ta şehitler için mevlit okundu

Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Kalkanı Harekatı'yla Bab ilçe merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan arındırılmasının 4. yılında, şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Ömer Koparan   | 25.02.2021
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'ta şehitler için mevlit okundu

El Bab

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütüne karşı yürütülen operasyonda şehit olan askerler için Bab ilçesindeki Akil tepesinde mevlit okundu.

Bab kent merkezinin kurtuluşunun 4. yıl dönümünde düzenlenen mevlit programına, Gaziantep il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve şehitlerin silah arkadaşları ile bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, şehit ve gaziler için dua edilmesiyle sona erdi.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı sürecinde Suriye Milli Ordusundan (SMO) 600, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) de 67 asker şehit olmuştu.

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, yaptığı konuşmada, şehitliğin önemini vurgulayarak, Mehmetçik'in, dünyanın dört bir tarafına, insanlığın ortak değerlerini, vicdanı ve merhameti taşıdığını ifade etti. Şehadete yürüyen Mehmetçik'in fedakarlıklarının, tarihte altın harflerle yer alacağını dile getiren Hazırlar, millet olarak herkese düşen sorumluluğun, şehitlerin, uğruna can verdiği değerler etrafında kenetlenmek olduğunu belirtti.

Bab ilçe merkezi, Fırat Kalkanı Harekatı'yla 23 Şubat 2017'de terörden temizlenmişti.

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