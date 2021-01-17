Euro
9.01
Dolar
7.47
BIST 100
1,524.49
Altın
1,826.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bartın İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı
logo
Dünya

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 6 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinin Sicco köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre bir sivil öldü, altı sivil yaralandı.

Ömer Koparan,Ethem Emre Özcan   | 17.01.2021
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 6 yaralı

Azez

Azez ilçesinin Türkiye sınırındaki Sicco köyünde bomba yerleştirilen araçla terör saldırısı düzenlendi.

Sivillerin yoğun olduğu sebze hali girişinde ekmek yüklü kamyonete yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir sivil yaşamını yitirdi, altı sivil yaralandı.

Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Türkiye sınırında yer alan Sicco köyü çevresinde Esed rejimi ve terör örgütlerinden kaçan sivillerin yaşadığı kamplar yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u atlatan Demir: Nefes almakta bile çok zorlanıyorum
Salgın sürecinde kapalı kalan kafeterya sokak kedilerine yuva oldu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Herkesin aşılanması rahat bir nefes almamız için imkan sağlayacak
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 95 milyonu geçti
Koronavirüs mücadelesini kazanan Dr. Kayıtmazbatı: Bir haftada yaklaşık 10 kilo kaybım oldu

Benzer haberler

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 6 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 6 yaralı

AB, Esed rejiminin yeni dışişleri bakanını yaptırım listesine ekledi

Ankara'da bombalı eylem hazırlığında olan DEAŞ'lılar hakkındaki soruşturma tamamlandı

Suriyeli anne 2 yıldır göremediği çocuklarına Türkiye'de gözyaşları içinde kavuştu

Suriyeli anne 2 yıldır göremediği çocuklarına Türkiye'de gözyaşları içinde kavuştu
SMO, Rus Özel Kuvvetleri ve Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimini püskürttü

SMO, Rus Özel Kuvvetleri ve Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimini püskürttü
ABD Başkanı Trump: Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım

ABD Başkanı Trump: Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım