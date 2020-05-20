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Dünya

Suriye'nin en büyük oligarkı Mahluf tasfiye edildi

Suriye'de Esed rejiminin en zengin iş adamı Mahluf, kendisinin ve ailesinin mal varlıklarına el konulduğunu, rejimin kararıyla 5 yıl boyunca ihalelerden men edildiğini açıkladı.

Adham Kako,Eşref Musa   | 20.05.2020
Suriye'nin en büyük oligarkı Mahluf tasfiye edildi

Ankara

Sosyal medya hesabından son bir ayda yaptığı açıklamalarda haksızlığa uğradığını savunan Beşşar Esed rejiminin en zengin iş adamı Rami Mahluf, yeni bir paylaşımda bulundu.

Esed'in oligark kuzeni Mahluf, "Telekomünikasyon işlerini düzenleyen heyete işlemlerinin yasa dışı olduğunu belirtmemize rağmen başka bir hukuksuzlukla bize karşılık verdiler. Benim, eşimin ve çocuklarımın mal varlığına el koydular. Ayrıca beni (GSM) şirketin başından uzaklaştırıp başka birini getirmek için mahkemeye başvurdular. İstedikleri meblağı ödemediğimizi öne sürdüler ancak sizin de bildiğiniz üzere söyledikleri doğru değil. Gençlerin tek isteği şirketimi ele geçirmek, gözleri başka bir şeyi görmüyor." ifadelerini kullandı.

Mahluf, "Telekomünikasyon işlerini düzenleyen heyete işlemlerinin yasa dışı olduğunu belirtmemize rağmen başka bir hukuksuzlukla bize karşılık verdiler. Benim, eşimin ve çocuklarımın mal varlığına el koydular. Ayrıca beni (GSM) şirketin başından uzaklaştırıp başka birini getirmek için mahkemeye başvurdular. İstedikleri meblağı ödemediğimizi öne sürdüler ancak sizin de bildiğiniz üzere söyledikleri doğru değil. Gençlerin tek isteği şirketimi ele geçirmek, gözleri başka bir şeyi görmüyor." ifadelerini kullandı.

Mahluf, rejim hükümetinin aleyhinde aldığı bir kararın fotoğrafını da paylaşarak, 5 yıl boyunca ihalelerden menedildiğini kaydetti.

Mahluf'un güvenlik yapılanmasıyla çekişmesi

Aynı zamanda rejim lideri Beşşar Esed'in kuzeni olan Rami Mahluf, mayıs başında sosyal medyadan rejimin güvenlik bürokrasisiyle yaşadığı krize ilişkin videolu paylaşımlar yapmıştı.

Mahluf, ilk paylaşımında Suriye'de sahibi olduğu GSM şirketi Syriatel'e yönelik mali denetimlerde haksızlık yapıldığını savunarak eleştirilerde bulunmuştu.

Rejimin en zengin iş adamı Mahluf, kendisinden istenen vergilere karşı çıkıp Esed'den devreye girmesini istemişti.

Mahluf ikinci paylaşımında ise büyük vergilerle karşı karşıya kalan şirketleri üzerindeki baskıdan ötürü "güvenlik bürokrasisini" suçlayarak geri adım atmayacağını açıklamıştı.

Nerede bulunduğu bilinmeyen Mahluf'un, önceki açıklamasında özellikle güvenlik yapılanmasını hedef alması, bu yapının başındaki isim olan Ali Memluk'la arasında büyük bir çekişmenin başladığı şeklinde yorumlanmıştı.

Ali Memluk son dönemde İran'la yakınlaşmaya başlamıştı.

Rami Mahluf kimdir?

Rami Mahluf, 1990'lardan itibaren Hafız Esad rejiminin sağladığı imtiyazlarla güçlenmeye başlayıp 2000'li yıllarda ülke ekonomisinin yarıdan fazlasını kontrol eden en zengin iş adamı haline geldi.

Yasa dışı yollarla zenginleşme, yolsuzluk ve ekonomik adaletsizliğin sembolü olarak görülen Mahluf, ülkede 2011'de yönetimin reformu talebiyle başlayan halk hareketlerinde protestocuların hedefindeydi.

İç savaşta ekonominin kötüleşmesi ve devlet gelirlerinin azalması üzerine rejimin, Mahluf başta olmak üzere iş adamlarından vergi ve haraç benzeri talepleri arttı.

Rejim, iş adamlarından beklentilerini karşılayamayınca Ağustos 2019'da ülkenin en zengin 29 iş adamına karşı kara para aklama ve terörü finanse etme suçlarından soruşturma başlattı.

Bu süreçte Mahluf ve diğer bazı oligarkların mallarına kısmen el konuldu.

Mahluf'un servetinin önemli bir bölümünün Lübnan ve Avrupa ülkelerinde olduğu tahmin ediliyor.

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