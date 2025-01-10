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Dünya

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde çıkan izdihamda 3 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kişi yaralandı.

Ömer Koparan, Muhammet Nazım Taşcı  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde çıkan izdihamda 3 kişi hayatını kaybetti

Şam

Şam'daki Emevi Camisi'nde cuma namazı sonrası halkın camiden ayrıldığı sırada izdiham çıktı.

İlk belirlemelere göre çıkan izdihamda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Sosyal medyaya, yaralılara ilk müdahalenin camideki vatandaşlar tarafından yapıldığı görüntüler yansıdı.

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