Suriye'nin başkenti Şam'da alışveriş merkezinde çıkan yangında 11 kişi öldü
Suriye'de Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 11 kişinin yaşamını yitirdiği açıkladı.
Şam/Ankara
Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, Şam'ın Hamra Caddesi'nde yer alan bir alışveriş merkezinde sabah erken saatlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rejimin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yangında 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan 2 kişi hastaneye nakledildi. Maddi hasarın medyana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor." ifadesine yer verildi.
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