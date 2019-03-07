Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.14
Dolar
5.46
BIST 100
102,282.70
Altın
1,286.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşleri sürüyor

İki ayda Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 5 bin 767 Suriyeli ülkesine döndü.

Cem Genco   | 07.03.2019
Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşleri sürüyor

Hatay

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ından iki ayda 5 bin 767 Suriyeli İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgelere dönüş yaptı.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, ülkelerindeki güvenli bölgelere dönüş için yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geliyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda işlemlerini yaptıran Suriyeli aileler, güvenli bölgelere hareket ediyor.

Sınır kapısından ocak ve şubat aylarında 5 bin 767 Suriyelinin güvenli bölgelere dönüş yaptığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Asya: Avrasya'daki fay hatlarının birleştiği nokta
Tunus siyasetinde Körfez gölgesi
Esed'in Tahran ziyareti ne anlama geliyor?
Ortadoğu: Yeni dünya düzeninin adının konulduğu, oyun bozucu coğrafya
Fas-AB ilişkilerinde yeni dönem

Benzer haberler

'Kundaktaki çocuğumu çadırda bırakıp işe giderdim'

'Kundaktaki çocuğumu çadırda bırakıp işe giderdim'

Terörden arındırılan bölgelerdeki Suriyeli çocuklara gezi

Afgan ve Suriyeli çocuklara mutluluk taşıyorlar

Türk ve Suriyeli kadınlar Halep sabununu Mardin'de üretiyor

Türk ve Suriyeli kadınlar Halep sabununu Mardin'de üretiyor