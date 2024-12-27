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Dünya

Suriyeliler "birlik ve huzur içinde bir yaşam" için kan bağışı yaptı

Suriye'nin başkenti Şam'da halk, "Suriye'nin geleceği için birlik ve huzur içinde bir yaşam" temennisiyle kan bağışında bulundu.

Ömer Koparan, Ahmet Furkan Mercan  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Suriyeliler "birlik ve huzur içinde bir yaşam" için kan bağışı yaptı Fotoğraf: Bekir Kasım/AA

Şam

Suriyeliler, başkentteki Emevi Meydanı'nda yerel yardım kuruluşu "Vatan" tarafından organize edilen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen Suriyeli siviller, "birlik ve huzur içerisinde yaşam" vurgusuyla kan bağışı kampanyasına katıldı.

AA muhabirine konuşan Deyrizorlu 36 yaşındaki Samir Ahmed, Şam'a gelerek kan bağışı kampanyasına iştirak ettiğini belirtti.

Ahmed, Suriye'nin birlik ve beraberliği için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu kaydederek, "Biz Suriyeliler tek bir ülkeyiz, din ve ırk ayrımı yapmadan kan kardeşiyiz." ifadesini kullandı.

Şam kırsalından kampanyaya katılan Lina Hücazı, "ayrımcılık yapanlara bir mesaj vermek" amacıyla kan bağışında bulunmak istediğini ifade ederek, "El ele vererek inşa edeceğimiz Suriye'de hiç bir ayrımcılığa yer vermeden birlik ve beraberlik içerisinde olacağız." diye konuştu.

Vatan yardım kuruluşu yetkilisi Bilal El Ali de "kardeşlik sınır tanımaz" düşüncesiyle bağış kampanyasını başlattıklarını vurguladı.

Kampanya sayesinde Şam hastaneleri için kan topladıklarını aktaran El Ali, bağışlanan kanların, Suriye'nin ihtiyaç duyulan birçok kesimine ulaştırılacağını söyledi.

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