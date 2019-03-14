Suriyeli sığınmacılara 7 milyar dolarlık yardım taahhüdü
Brüksel'de düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansında Suriye ve mülteciler için yaklaşık 7 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunuldu.
Brüksel
Brüksel'de düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansında Suriye ve mülteciler için yaklaşık 7 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunuldu.
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