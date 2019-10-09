Euro
6.41
Dolar
5.83
BIST 100
101,218.20
Altın
1,501.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, Ankara AFAD’da açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Suriyeli eski generallerden harekata destek

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığınan Suriyeli eski generaller, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yapacağı harekata destek veriyor.

Cem Genco   | 09.10.2019
Suriyeli eski generallerden harekata destek Fotoğraf: Cem Genco / AA

Hatay

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığınan Suriyeli eski generaller, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusuna yapacağı harekatın Suriyelilerin geleceği için oldukça önemli olduğuna dikkati çekti.

Esed rejiminin eski komutanlarından tuğgeneral Abdulkerim Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yapacağı harekata destek verdiklerini söyledi. Ahmed, bölgeye yapılacak barış harekatının, bölge halkının huzura kavuşmasının yanı sıra Suriyelilerin eve dönüşünü de hızlandıracağını belirtti.

Söz konusu bölgelerde uzun yıllar görev yaptığını anlatan Ahmed, "Bölge, Afrin'de olduğu gibi dağlık alanlardan değil, açık ve çölü andıran yerlerden oluşmaktadır. Türkiye barış için Fırat'ın doğusuna gidiyor, Türk ordusu güçlü bir ordudur ve harekat kısa sürede neticeye kavuşur." diye konuştu.

Ahmed, harekatla Suriye'nin kuzeyinin terör unsurlarından arındırılmasının beklendiğini vurgulayarak "Harekatla, o bölgedeki YPG/PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri arkalarına bakmadan kaçacaklardır."' dedi.

Tuğgeneral Abdulkerim Ahmed, savaş nedeniyle vatanlarından ayrı kalan yüz binlerce Suriyelinin yapılacak harekatla terörden arındırılan bölgelere döneceğini dile getirdi.

"Yaklaşık 1,5 milyon Suriyelinin dönüşü sağlanacaktır"

Esed rejiminin eski komutanlarından tuğgeneral Asad Nasif de Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yapacağı harekatın Suriyeliler için de oldukça önemli olduğunu belirtti.

Uzun yıllardır bölge halkının terör unsurlarından yıldığını anlatan Nasif, "Türkiye güçlü bir ülke ve güçlü bir orduya sahiptir, Türk askerine, muhalif gruplar da destek verecektir. Bölgede arazi şartları kötü olsa da bu olası harekatın oldukça kısa zamanda olumlu anlamda neticeye kavuşacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Nasif, harekata bölgede yaşayan sivillerin de gönülden destek verdiğine işaret ederek "Elde edilecek başarıyla terörden arındırılan bölgelere yaklaşık 1,5 milyon Suriyelinin dönüşü sağlanacaktır. Bizler gönülden Türkiye'nin yanındayız ve dualarımız her zaman sizinle beraberdir." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın azil süreci ve Kongre'deki dengeler
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni dönem
Birleşik Krallık demokrasisi Brexit yükünü taşıyamıyor
Avusturya’da değişmeyen gündem: İslam karşıtlığı
Yemen krizi yeni jeopolitik depremlere yol açabilir

Benzer haberler

Harekat hazırlığı yerinden edilen Suriyelilere umut oldu

Harekat hazırlığı yerinden edilen Suriyelilere umut oldu

Suriyeli eski generallerden harekata destek

Suriye sınırında askeri hareketlilik

'ABD'nin Suriye'deki politikası tüm bölgeyi yakabilir'

'ABD'nin Suriye'deki politikası tüm bölgeyi yakabilir'
YPG/PKK'dan Suriye Milli Ordusu mevzilerine saldırı

YPG/PKK'dan Suriye Milli Ordusu mevzilerine saldırı
'Dünya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusu için hazırladığı planı desteklemeli'

'Dünya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusu için hazırladığı planı desteklemeli'