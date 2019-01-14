Suriye'den kaçan Filistinli mülteciler Gazze'de de zor şartlar altında yaşıyor

UNRWA'nın da içinde bulunduğu mali kriz ve bölgenin kritik durumu nedeniyle haziran ayından bu yana herhangi bir yardım almadan yaşayan Filistinli mülteciler, abluka altındaki bölgede zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor.

GAZZE

Suriye'de 7 yılı aşkındır devam eden iç savaştan kaçarak abluka altındaki Gazze'ye gelen Filistinli mülteciler, burada zor şartlar altında hayatını sürdürmeye çalışıyor.

Suriye'de 7 yılı aşkın süredir devam eden iç savaştan kaçarak Gazze'ye gelen yaklaşık 360 Filistinli mültecinin, Suriye pasaportu veya Suriye'de Filistinli mültecilere verilen kimlik ya da Mısır tarafından Gazze halkına verilen Mısır seyahat belgesi bulunuyor. Ancak bu Filistinli ailelerin yarısından fazlası bölgedeki hayat şartları nedeniyle ya Suriye'ye geri dönmek zorunda kaldı ya da başka ülkelere sığındı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) da içinde bulunduğu mali kriz ve bölgenin kritik durumu nedeniyle haziran ayından bu yana herhangi bir yardım almadan yaşayan Filistinli mülteciler, abluka altındaki bölgede zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor.

Bu çerçevede Bağımsız İnsan Hakları Komitesi "Suriye'den Gazze'ye gelen mülteciler" konulu bir buluşma düzenledi. Komitenin Soruşturma ve Şikayet Bölümü Koordinatörü Bekr Turkman, yaptığı açıklamada, Suriye'de 7 yılı aşkın süredir devam eden iç savaştan kaçarak Gazze'ye gelen ailelerin bir çoğunun bölgedeki zor yaşam şartlarından kaçarak ya Suriye'ye geri döndüğünü ya da başka ülkelere sığındığını söyledi.

Bu aileler Gazze'ye geldikten sonra "iş, konaklama ve öğrencilere eğitim imkanı sunulması, kimlik numarası ve pasaport verilmesi" gibi işlemlerin takibi için bir İzleme Komitesi oluşturulduğunu belirten Turkman, Gazze'ye gelen mültecilerin, hükümet ve yardım kuruluşlarından bir süre destek aldığını ancak bölgenin de içinde bulunduğu çeşitli sorunlar nedeniyle bu yardımların devam edemediğini kaydetti.

Turkman, mali kriz yaşayan UNRWA'nın Temmuz 2018'de bu aileler için sunduğu aylık 200 dolar kira yardımını kestiğine işaret ederek, "Bu mültecilere sunulan imkanlar, onurlu bir yaşam için yeterli değil. En azından konaklamanın sağlanması şart." diye konuştu.

Suriye'den gelen Filistinli Mülteciler İzleme Komitesi Başkanı Mahmud eş-Şavış da Gazze'deki kurumların, mültecilerin yaşadığı bu soruna şu ana kadar köklü bir çözüm bulamadığını söyledi.

Suriye'den gelen Filistinli mülteciler meselesinin, Filistin ve mültecilerin geri dönüş meselesinin önemli bir parçası olduğuna işaret eden Savış, Gazze'ye gelen bu ailelerin, bölgedeki zor yaşam şartları altında benzer sıkıntılarla mücadele ettiğini dile getirdi.

Savış, mültecilerin kimlik numaraları olmadığı için birçok resmi işlemlerinin de yapılamadığını sözlerine ekledi.

Söz konusu toplantıda Suriye'den gelen Filistinlilere destek için "Suriye'den Gazze'ye mülteciler" etiketiyle Twitter'da kampanya başlatıldı.

Muhabir: Nour Mahd Ali Abu Aisha,Zeynep Tüfekçi

