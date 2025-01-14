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Dünya

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Gökhan Çeliker  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Şeybani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şeybani'nin, beraberindeki "üst düzeyli heyetle" yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, "Ziyaret çerçevesinde, Sayın Bakanımız (Hakan Fidan), Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.

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