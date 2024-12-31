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Dünya

Suriye'deki Hristiyan din adamları, yeni yönetimin lideri Şara'yı ziyaret etti

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Hristiyan toplumunun din adamlarını kabul etti.

Dilara Karataş  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Suriye'deki Hristiyan din adamları, yeni yönetimin lideri Şara'yı ziyaret etti

Ankara

Suriye Haber Ajansının (SANA) servis ettiği fotoğraflarda, Şara'nın Hristiyan din adamlarından oluşan bir heyeti Şam'daki sarayda kabul ettiği görüldü.

2011'de başlayan iç savaş öncesi yaklaşık 23 milyon nüfusa sahip olduğu düşünülen Suriye’de nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu Hristiyanların oluşturduğu tahmin ediliyor.

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