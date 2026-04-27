Suriye'deki halk ayaklanmasının sembol isimlerinden Hamza'nın annesi: "Bir nebze olsun içimiz soğudu" Hamza’nın katillerinin ve rejimin işlediği suçların cezasız kalmamasını isteyen Hamza'nın annesi Hahami, gerçek huzurun ancak sorumluların hesap vermesiyle sağlanacağını söyledi.

Suriye’de 2011 yılında başlayan halk ayaklanmasının sembol isimlerinden biri haline gelen ve henüz 13 yaşındayken rejimin işkenceleri sonucu hayatını kaybeden Hamza Hatib’in annesi Samira Hahami, oğlunun öldürülmesinden sorumlu tutulan Atef Necib'in yargılanmasını gördüklerinde az da olsa acılarının dindiğini söyledi.

Beşşar Esed'in yargılanmasını da görmek istediklerini ifade eden Hamza'nın annesi Hahami, oğlunun işkence sonucu öldürüldüğü günlerde yaşadıkları ve Necib'in yargılanma sürecine ilişkin duygularını AA muhabirine anlattı.

Acılı anne, oğlunun cenazesini teslim aldıkları günü ve maruz kaldığı vahşeti dile getirerek, asıl teselliyi adaletin yerini bulmasında aradığını ifade etti.

Fotoğraf : Hişam Hac Ömer/AA

"Oğlumu getirdiklerinde gördüm ama sanki o benim Hamzam değildi."

Hamza'nın işkence sonucu öldürüldükten sonra cenazesinin kendilerine teslim edildiğini anlatan acılı anne, şoka girdiğini söyledi.

Oğlunun vücudunun işkenceden dolayı tanınmaz hale geldiğini belirten Hahami, "Hamza’nın vücudundaki işkence izleri her şeyi belgeliyordu. Oğlumu getirdiklerinde gördüm ama sanki o benim Hamzam değildi. Yüzü, vücudu, her şeyi değiştirilmişti. Vücudu işkenceden tanınmayacak kadar şişmişti. Onu o halde görmek benim için kelimelerle anlatılamaz bir şoktu. Benim evladımı ne hale getirdiklerini gözlerimle gördüm." dedi.

"Tek suçu arkadaşlarıyla beraber olmaktı"

Oğlunun katledilmesi için hiçbir geçerli sebep olmadığını vurgulayan anne, rejim güçlerinin çocuk dahi olsa kimseye acımadığını söyledi.

"O da diğer çocuklar gibi dışarı çıkmıştı. Tek suçu arkadaşlarıyla beraber olmaktı." diyen acılı anne, "Ne kimseyi boğazlamaya ne de birine zarar vermeye gitmişti. Tek sebep, bu insanların caniliği ve acımasızlığıydı. Onlarda çocuk haklarına saygı ya da sorumluluk bilinci yok. Bunlar insan olamaz, insafı olan birisi bir çocuğa ağır işkenceler yapamaz." şeklinde konuştu.

"Baş sorumlu Beşşar Esed cezalandırılmalı"

Hamza’nın katillerinin ve rejimin işlediği suçların cezasız kalmamasını isteyen Hahami, gerçek huzurun ancak sorumluların hesap vermesiyle sağlanacağını ifade etti.

Necib'in yargılanmasının az da olsa acılarını hafiflettiğini dile getiren Hahami şunları kaydetti:

“Bir nebze olsun içimiz soğudu ama bu derde tam bir şifa değil. Derdimize gerçek şifa, bu yılanın başı olan Beşşar Esed ve diğer sorumluların hak ettikleri cezayı almasıyla, en azından idam edilmeleriyle olur. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onlar cennetliktir, buna inanıyoruz. Onlara bu zulmü reva görenlerin yeri ise ateştir.”

Ayaklanmanın sembol isimlerinden Hamza

Hamza Hatib, daha henüz 13 yaşındayken devrik rejim tarafından 2011'de alıkonarak türlü işkencelere maruz bırakılmıştı.

Rejim güçlerinin günlerce yaptığı işkencelere dayanamayan küçük Hamza hayatını kaybetmiş ve cenazesi ailesine teslim edilmişti.

İşkence sonucu öldürülen Hamza, Suriye'de 14 yıl sonra devrimle sonuçlanan halk ayaklanmalarının sembol isimlerinden biri olmuştu.

Ayaklanma sürecinde rejimin katlettiği ilk kurban olarak bilinen Hamza'nın işkenceyle öldürüldüğü dönemde Deraa'nın yönetiminden sorumlu olan Beşşar Esed'in kuzeni Atef Necib, dün başkent Şam'daki Adalet Sarayı'nda bulunan Dördüncü Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

