Suriye'de YPG/PKK'nın düzenlediği havan saldırılarında 7 sivil yaralandı
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Marea bölgelerine dün gece terör örgütü YPG/PKK tarafından havan saldırıları düzenlendi. Saldırılarda 7 sivil yaralandı.
Azez
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ve Marea bölgelerine dün gece YPG/PKK tarafından havan saldırısı düzenlendi.
Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yönelik saldırılarda Marea'da 5, Azez'de 2 sivil yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Saldırıların ardından Marea ve Azez'deki cephe hatlarında terör örgütü YPG/PKK ile Özgür Suriye Ordusu unsurları arasında ağır silahlarla kısa süreli çatışma yaşandı.
Tel Rıfat ve çevresinde konuşlu terör örgütü YPG/PKK, sık sık muhaliflerin kontrolündeki Azez, Marea, Kefer Kelbin ve Cibrin bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini ve Özgür Suriye Ordusu mevzilerini hedef alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.