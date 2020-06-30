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Dünya

Suriye'de YPG/PKK'nın döşediği mayının patlaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyindeki Mare ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK tarafından döşenen bir mayının patlaması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

Ömer Koparan,Ethem Emre Özcan   | 30.06.2020
Suriye'de YPG/PKK'nın döşediği mayının patlaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti

Azez

Suriye'nin kuzeyindeki Mare ilçesinde hayvanlarını otlatmaya çıkan çocuklardan biri mayına bastı.

Terör örgütü YPG/PKK ile Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) cephe hattında bulunan İsnübbül köyünde yaşanan hadisede meydana gelen patlama sonucu söz konusu çocuk, yaşamını yitirdi.

SMO kontrolündeki bölgelerde arama tarama yapılsa da döşenen mayınlar pek çok sivilin zarar görmesine neden oluyor. Bab ilçesinde de dün, terör örgütü DEAŞ'ın döşediği eski bir mayının patlaması sonucu 2 çocuk yaralanmıştı.

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