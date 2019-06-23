Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgelerdeki tarım arazilerinde yangın
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus'un doğusunda YPG/PKK işgalindeki Şuyuk köyünde tarım arazilerinde yangın çıktı.
Cerablus
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus'un doğusunda YPG/PKK işgalindeki Şuyuk köyünde tarım arazilerinde yangın çıktı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen Fırat nehri kenarındaki Şuyuk'taki tarım arazileri teröristlerce ateşe verildi. Çıkan yangın bölgedeki bazı evlere de sıçradı.
Yaklaşık bir aydır YPG/PKK işgalindeki Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde Araplara ait tarım arazilerinde yangınlar çıkıyor.
Halk, durumundan terör örgütünü sorumlu tutarken, 12 Haziran'da YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Abyad ilçesinde sivillere ait tarlaları ateşe verdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.