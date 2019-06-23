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Dünya

Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgelerdeki tarım arazilerinde yangın

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus'un doğusunda YPG/PKK işgalindeki Şuyuk köyünde tarım arazilerinde yangın çıktı.

Ömer Koparan   | 23.06.2019
Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgelerdeki tarım arazilerinde yangın

Cerablus

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus'un doğusunda YPG/PKK işgalindeki Şuyuk köyünde tarım arazilerinde yangın çıktı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen Fırat nehri kenarındaki Şuyuk'taki tarım arazileri teröristlerce ateşe verildi. Çıkan yangın bölgedeki bazı evlere de sıçradı.

Yaklaşık bir aydır YPG/PKK işgalindeki Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde Araplara ait tarım arazilerinde yangınlar çıkıyor.

Halk, durumundan terör örgütünü sorumlu tutarken, 12 Haziran'da YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Abyad ilçesinde sivillere ait tarlaları ateşe verdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

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