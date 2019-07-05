Euro
6.32
Dolar
5.63
BIST 100
99,634.78
Altın
1,399.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'de YPG/PKK havan saldırısı düzenledi: 1 ölü, 3 yaralı

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyindeki Marea beldesine havan saldırıları düzenledi. Saldırılarda bir sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

Ömer Koparan   | 05.07.2019
Suriye'de YPG/PKK havan saldırısı düzenledi: 1 ölü, 3 yaralı

Azez

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Marea beldesine havan saldırıları düzenledi.

Beldede sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerin hedef alındığı saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Tel Rıfat ve çevresinde konuşlu terör örgütü YPG/PKK, sık sık muhaliflerin kontrolündeki Azez, Marea, Kefer Kelbin ve Cibrin bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini ve Özgür Suriye Ordusu mevzilerini hedef alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin hükümeti Hong Kong'da ateşi maşayla tutuyor
Mısır'da darbenin hasarı her geçen yıl artıyor
İran’ın uranyum zenginleştirme kararı ve muhtemel sonuçları
Afganistan barışı Afganların elinde: 'Ya hep ya hiç' politikası
Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin sorunlu doğası

Benzer haberler

Suriye'de YPG/PKK havan saldırısı düzenledi: 1 ölü, 3 yaralı

Suriye'de YPG/PKK havan saldırısı düzenledi: 1 ölü, 3 yaralı

Suriyeli tatlıcının duygulandıran görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti

Azez’i kana bulayan teröristler yakalandı

Azez'de art arda iki patlama

Azez'de art arda iki patlama