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Dünya

Suriye'de yeni yönetimin lideri Şara, SMDK heyeti ile ülkenin durumunu görüştü

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) liderlerinin Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile yaptığı görüşmede geçiş aşaması, ekonomik durum, ülkenin kalkındırılması gibi konularda işbirliği mesajı verildi.

Aynur Şeyma Asan  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Suriye'de yeni yönetimin lideri Şara, SMDK heyeti ile ülkenin durumunu görüştü

Ankara

SMDK'den yapılan açıklamada, Şara'nın, SMDK Başkanı Hadi el-Bahra ve Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ile 8 Ocak'taki görüşmesinin içeriğine ilişkin yanlış bilgilerin sosyal medyada dolaşıma girdiği belirtildi.

Açıklamada, koalisyon liderleri ile Şara'nın düzenlenecek ulusal konferans, geçiş aşaması, mevcut ekonomik durum, Suriye'yi kalkındırma gibi çeşitli konuları ele aldığı kaydedildi.

"Mevcut aşamadaki zorlukların şeffaf şekilde" görüşüldüğü aktarılan açıklamada, Suriye'deki mevcut durumun ele alındığı ve toplantının "olumlu" geçtiği vurgulandı.

Açıklamada, SMDK'nin, Şam'daki yeni yönetimin, güvenlik, iç barış ve istikrarı sağlama ve vatandaşlara temel hizmetleri sunma çabalarına destek verdiği ifade edilerek, "kardeş ve dost ülkelerin insani yardımlarıyla desteklerinden" duyulan memnuniyetin dile getirildiği kaydedildi.

SMDK'nin geçiş aşamasının başarılı olmasına destek verdiğine işaret edilen açıklamada, bu konuda Suriye'deki yeni yönetimle görev paylaşma konusunda koordine olmanın gerekli olduğuna dikkati çekildi.

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