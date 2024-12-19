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Dünya

Suriye'de Sivil Savunma ekiplerinden, toplu mezar çalışmalarının hassasiyetle yapılması uyarısı

Suriye Sivil Savunması ekipleri, devrik Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarların tahrip edilmemesi çağrısında bulunarak, yürütülen çalışmalarda hassasiyet uyarısı yaptı.

Ecem Şahinli Ögüç, Dilara Karataş, Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu, Ömer Koparan  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Suriye'de Sivil Savunma ekiplerinden, toplu mezar çalışmalarının hassasiyetle yapılması uyarısı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) ekipleri, devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarların tahrip edilmemesi çağrısında bulunarak, yürütülen çalışmalarda hassasiyet uyarısı yaptı.

Sivil Savunma ekipleri, çalışmalar yürütülen toplu mezarların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, toplu mezarların yerlerinin açığa çıkarılması ve mezarların kazılmasıyla ilgili uyarılarda bulunuldu.

Mezarların tahrip edilmesinin ve cenazelerin çıkarılmasının insani değerlere aykırı olduğunu belirtilen açıklamada, yetkililer ve basın mensupları bu alanların korunması konusunda sorumlu davranmaya davet edildi.

Yapılan çalışmaların bölgede kanıt oluşturabilecek delillere zarar verdiği ifade edilen açıklamada, toplu mezarlara yönelik bu tür müdahalelerin derhal durdurulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ekiplerin, başkent Şam'daki bazı bölgelerde, vatandaşlardan gelen çağrılar üzerine bulunan ceset kalıntılarını, ileride yapılabilecek bir kimlik tespit çalışması için koruma altına alındığı aktarıldı.

Medyanın, Suriye'deki kayıp kişiler, toplu mezarlar ve suçlar konusundaki önemli rolüne dikkati çekilen açıklamada, bu tür konuların profesyonellikle ve gazetecilik ahlakıyla ele alınması gerektiğine işaret edildi.

İnsan onurunu zedeleyecek şekilde ceset kalıntılarını ya da mezarları fotoğraflamaktan kaçınılması çağrısı yapılan açıklamada, toplu mezarların kanıt olarak belgelenip işlenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

AA ekipleri çalışmaları görüntülemişti

AA ekipleri, 16 Aralık'ta, Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlığı görüntülemişti.

Sivil Savunma ekipleri buradaki toplu mezarlıkta incelemelerde bulunmaya başlamıştı.

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