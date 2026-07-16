Suriye'de savaşın yaralarını saran tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı yeniden hayat buluyor

[1/14] Suriye'nin Humus kent merkezinde yer alan ve iç savaş sırasında ağır hasar gören tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı, olumsuz hava koşullarından korunmak amacıyla inşa edilen kapalı çatı sistemi ve siyah bazalt taş mimarisiyle dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde yapılan ve yaklaşık 400-500 yıllık bir geçmişe sahip çarşıda, bakır dövme, demircilik, tekstil, ipekçilik, giyim, iplikçilik ve bayrak dikimi gibi geleneksel zanaatlar sürdürülüyor. Savaşın yol açtığı ağır yıkım ve bombardımanlara rağmen ayakta kalmayı başaran tarihi çarşı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla eski ticari hareketliliğine kavuşuyor.

[2/14] Suriye'nin Humus kent merkezinde yer alan ve iç savaş sırasında ağır hasar gören tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı, olumsuz hava koşullarından korunmak amacıyla inşa edilen kapalı çatı sistemi ve siyah bazalt taş mimarisiyle dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde yapılan ve yaklaşık 400-500 yıllık bir geçmişe sahip çarşıda, bakır dövme, demircilik, tekstil, ipekçilik, giyim, iplikçilik ve bayrak dikimi gibi geleneksel zanaatlar sürdürülüyor. Savaşın yol açtığı ağır yıkım ve bombardımanlara rağmen ayakta kalmayı başaran tarihi çarşı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla eski ticari hareketliliğine kavuşuyor.

[3/14] Suriye'nin Humus kent merkezinde yer alan ve iç savaş sırasında ağır hasar gören tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı, olumsuz hava koşullarından korunmak amacıyla inşa edilen kapalı çatı sistemi ve siyah bazalt taş mimarisiyle dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde yapılan ve yaklaşık 400-500 yıllık bir geçmişe sahip çarşıda, bakır dövme, demircilik, tekstil, ipekçilik, giyim, iplikçilik ve bayrak dikimi gibi geleneksel zanaatlar sürdürülüyor. Savaşın yol açtığı ağır yıkım ve bombardımanlara rağmen ayakta kalmayı başaran tarihi çarşı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla eski ticari hareketliliğine kavuşuyor.

[4/14] Suriye'nin Humus kent merkezinde yer alan ve iç savaş sırasında ağır hasar gören tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı, olumsuz hava koşullarından korunmak amacıyla inşa edilen kapalı çatı sistemi ve siyah bazalt taş mimarisiyle dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde yapılan ve yaklaşık 400-500 yıllık bir geçmişe sahip çarşıda, bakır dövme, demircilik, tekstil, ipekçilik, giyim, iplikçilik ve bayrak dikimi gibi geleneksel zanaatlar sürdürülüyor. Savaşın yol açtığı ağır yıkım ve bombardımanlara rağmen ayakta kalmayı başaran tarihi çarşı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla eski ticari hareketliliğine kavuşuyor.

[5/14] Suriye'nin Humus kent merkezinde yer alan ve iç savaş sırasında ağır hasar gören tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı, olumsuz hava koşullarından korunmak amacıyla inşa edilen kapalı çatı sistemi ve siyah bazalt taş mimarisiyle dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde yapılan ve yaklaşık 400-500 yıllık bir geçmişe sahip çarşıda, bakır dövme, demircilik, tekstil, ipekçilik, giyim, iplikçilik ve bayrak dikimi gibi geleneksel zanaatlar sürdürülüyor. Savaşın yol açtığı ağır yıkım ve bombardımanlara rağmen ayakta kalmayı başaran tarihi çarşı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla eski ticari hareketliliğine kavuşuyor.

[6/14] Suriye'nin Humus kent merkezinde yer alan ve iç savaş sırasında ağır hasar gören tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı, olumsuz hava koşullarından korunmak amacıyla inşa edilen kapalı çatı sistemi ve siyah bazalt taş mimarisiyle dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde yapılan ve yaklaşık 400-500 yıllık bir geçmişe sahip çarşıda, bakır dövme, demircilik, tekstil, ipekçilik, giyim, iplikçilik ve bayrak dikimi gibi geleneksel zanaatlar sürdürülüyor. Savaşın yol açtığı ağır yıkım ve bombardımanlara rağmen ayakta kalmayı başaran tarihi çarşı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla eski ticari hareketliliğine kavuşuyor.

[7/14] Suriye'nin Humus kent merkezinde yer alan ve iç savaş sırasında ağır hasar gören tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı, olumsuz hava koşullarından korunmak amacıyla inşa edilen kapalı çatı sistemi ve siyah bazalt taş mimarisiyle dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde yapılan ve yaklaşık 400-500 yıllık bir geçmişe sahip çarşıda, bakır dövme, demircilik, tekstil, ipekçilik, giyim, iplikçilik ve bayrak dikimi gibi geleneksel zanaatlar sürdürülüyor. Savaşın yol açtığı ağır yıkım ve bombardımanlara rağmen ayakta kalmayı başaran tarihi çarşı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla eski ticari hareketliliğine kavuşuyor.

[8/14] Suriye'nin Humus kent merkezinde yer alan ve iç savaş sırasında ağır hasar gören tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı, olumsuz hava koşullarından korunmak amacıyla inşa edilen kapalı çatı sistemi ve siyah bazalt taş mimarisiyle dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde yapılan ve yaklaşık 400-500 yıllık bir geçmişe sahip çarşıda, bakır dövme, demircilik, tekstil, ipekçilik, giyim, iplikçilik ve bayrak dikimi gibi geleneksel zanaatlar sürdürülüyor. Savaşın yol açtığı ağır yıkım ve bombardımanlara rağmen ayakta kalmayı başaran tarihi çarşı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla eski ticari hareketliliğine kavuşuyor.

[9/14] Suriye'nin Humus kent merkezinde yer alan ve iç savaş sırasında ağır hasar gören tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı, olumsuz hava koşullarından korunmak amacıyla inşa edilen kapalı çatı sistemi ve siyah bazalt taş mimarisiyle dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde yapılan ve yaklaşık 400-500 yıllık bir geçmişe sahip çarşıda, bakır dövme, demircilik, tekstil, ipekçilik, giyim, iplikçilik ve bayrak dikimi gibi geleneksel zanaatlar sürdürülüyor. Savaşın yol açtığı ağır yıkım ve bombardımanlara rağmen ayakta kalmayı başaran tarihi çarşı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla eski ticari hareketliliğine kavuşuyor.

[10/14] Suriye'nin Humus kent merkezinde yer alan ve iç savaş sırasında ağır hasar gören tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı, olumsuz hava koşullarından korunmak amacıyla inşa edilen kapalı çatı sistemi ve siyah bazalt taş mimarisiyle dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde yapılan ve yaklaşık 400-500 yıllık bir geçmişe sahip çarşıda, bakır dövme, demircilik, tekstil, ipekçilik, giyim, iplikçilik ve bayrak dikimi gibi geleneksel zanaatlar sürdürülüyor. Savaşın yol açtığı ağır yıkım ve bombardımanlara rağmen ayakta kalmayı başaran tarihi çarşı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla eski ticari hareketliliğine kavuşuyor.

[11/14] Suriye'nin Humus kent merkezinde yer alan ve iç savaş sırasında ağır hasar gören tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı, olumsuz hava koşullarından korunmak amacıyla inşa edilen kapalı çatı sistemi ve siyah bazalt taş mimarisiyle dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde yapılan ve yaklaşık 400-500 yıllık bir geçmişe sahip çarşıda, bakır dövme, demircilik, tekstil, ipekçilik, giyim, iplikçilik ve bayrak dikimi gibi geleneksel zanaatlar sürdürülüyor. Savaşın yol açtığı ağır yıkım ve bombardımanlara rağmen ayakta kalmayı başaran tarihi çarşı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla eski ticari hareketliliğine kavuşuyor.

[12/14] Suriye'nin Humus kent merkezinde yer alan ve iç savaş sırasında ağır hasar gören tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı, olumsuz hava koşullarından korunmak amacıyla inşa edilen kapalı çatı sistemi ve siyah bazalt taş mimarisiyle dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde yapılan ve yaklaşık 400-500 yıllık bir geçmişe sahip çarşıda, bakır dövme, demircilik, tekstil, ipekçilik, giyim, iplikçilik ve bayrak dikimi gibi geleneksel zanaatlar sürdürülüyor. Savaşın yol açtığı ağır yıkım ve bombardımanlara rağmen ayakta kalmayı başaran tarihi çarşı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla eski ticari hareketliliğine kavuşuyor.

[13/14] Suriye'nin Humus kent merkezinde yer alan ve iç savaş sırasında ağır hasar gören tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı, olumsuz hava koşullarından korunmak amacıyla inşa edilen kapalı çatı sistemi ve siyah bazalt taş mimarisiyle dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde yapılan ve yaklaşık 400-500 yıllık bir geçmişe sahip çarşıda, bakır dövme, demircilik, tekstil, ipekçilik, giyim, iplikçilik ve bayrak dikimi gibi geleneksel zanaatlar sürdürülüyor. Savaşın yol açtığı ağır yıkım ve bombardımanlara rağmen ayakta kalmayı başaran tarihi çarşı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla eski ticari hareketliliğine kavuşuyor.

[14/14] Suriye'nin Humus kent merkezinde yer alan ve iç savaş sırasında ağır hasar gören tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı, olumsuz hava koşullarından korunmak amacıyla inşa edilen kapalı çatı sistemi ve siyah bazalt taş mimarisiyle dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde yapılan ve yaklaşık 400-500 yıllık bir geçmişe sahip çarşı, savaşın yol açtığı ağır yıkım ve bombardımanlara rağmen yürütülen restorasyon çalışmalarıyla eski ticari hareketliliğine kavuşuyor. Çarşının kurucusu Osman Ağa el-Cundi'nin torunlarından 68 yaşındaki Hacı Hezzaa Muhammed Abdülhamid el-Cundi (fotoğrafta), AA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.