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Dünya, Koronavirüs

Suriye'de rejim kontrolündeki bölgede Kovid-19 vaka sayısı 16'ya çıktı

Esed rejimi, Suriye'de kontrol ettiği bölgelerde yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 16'ya ulaştığını duyurdu.

Adham Kako   | 02.04.2020
Suriye'de rejim kontrolündeki bölgede Kovid-19 vaka sayısı 16'ya çıktı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Beşşar Esed rejiminin Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 6 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 16'ya yükseldiği belirtildi.

Rejim, ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin öldüğü açıklamıştı.

Bu arada Esed rejimi, salgının önüne geçebilmek için geçen hafta başlattığı, 18:00-06:00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağı uygulamasını genişletti. Yeni uygulamada, ülkede hafta sonu sokağa çıkma yasağı 12:00-06:00 saatlerinde olacak.

Suriye'de gerçek vaka sayısının daha yüksek olmasından endişe edilirken, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), dün yaptığı açıklamada, Esed rejiminin Suriye'de yeni tip koronavirüse yakalananların gerçek sayısını açıklaması için çağrıda bulunmuştu.

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