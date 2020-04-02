Suriye'de rejim kontrolündeki bölgede Kovid-19 vaka sayısı 16'ya çıktı
Esed rejimi, Suriye'de kontrol ettiği bölgelerde yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 16'ya ulaştığını duyurdu.
Ankara
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Beşşar Esed rejiminin Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 6 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 16'ya yükseldiği belirtildi.
Rejim, ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin öldüğü açıklamıştı.
Bu arada Esed rejimi, salgının önüne geçebilmek için geçen hafta başlattığı, 18:00-06:00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağı uygulamasını genişletti. Yeni uygulamada, ülkede hafta sonu sokağa çıkma yasağı 12:00-06:00 saatlerinde olacak.
Suriye'de gerçek vaka sayısının daha yüksek olmasından endişe edilirken, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), dün yaptığı açıklamada, Esed rejiminin Suriye'de yeni tip koronavirüse yakalananların gerçek sayısını açıklaması için çağrıda bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.