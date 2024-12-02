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Dünya

Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar Hama'da 8 yerleşim yerini daha ele geçirdi

Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından ilerledikleri Hama ilinde 8 yerleşim bölgesini daha rejim güçlerinden geri aldı.

Ömer Koparan, Mehmet Burak Karacaoğlu, Ahmet Karaahmet, Eşref Musa, Tuğba Altun  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar Hama'da 8 yerleşim yerini daha ele geçirdi

Hama

Esed rejimi güçleriyle 6 gündür çatışan rejim karşıtı gruplar ülkedeki ilerleyişini sürdürüyor.

Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama'da da Celime, Elzeka, Beridec, Cübbeyin, Tel Meleh, Kırkat, Muğayyir ve Mabtan yerleşimlerinin kontrolü altına aldı.

Ayrıca rejim karşıtı gruplar, Hama kent merkezi yakınlarında İran destekli grupların kaldığı bir yeri hedef aldı.

Gruplar, 30 Kasım'da rejim güçlerine üstünlük sağladıkları Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Madik Kalesi, Latamine, Soran, Kirnez, Maardis, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerini hakimiyetleri altına almıştı.

Silahlı gruplar, Hama'nın M5 kara yolu üzerindeki en önemli ilçelerinden biri Morik ilçeisini de rejim güçlerinden almıştı.

Neler olmuştu?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, akşam saatlerinde Han Şeyhun'u alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

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